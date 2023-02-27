台中市中區成功路昨天晚間傳出延燒12戶重大火災，台中市消防局派出34車輛及百名救災人員搶救，所幸，無人受困、傷亡。附近都是木造老宅，火勢一發不可收拾，猛烈快速延燒，火勢在今天凌晨近1時已控制，但仍有殘火燃燒，消防人員積極灌救處理中。
大火延燒12戶，起火點疑為成功路40、42號的租車行，2樓木造鐵皮加蓋建築物全面燃燒，再延燒到成功路34號、36號、38號、44號、46號店家鎂之心、48號店家億昌皮件、50號、52號、54號、56號等共12戶，現場無人員受困。
台中市消防局在26日晚間21時48分接獲通報，台中市消防局孫福佑到場指揮，台中市第一分局長吳燕山及中區區長林忠訓等人都到場投入協助救災。
消防局出動中區、信義、大誠、中港、北屯、南屯、文昌、中山、大里、太平、國光、西屯、黎明及第七大隊部共14個單位34車100人，投入救援，今天凌晨近1時已控制火勢，仍有零星殘火處理中。
火場附近都是木造老宅，有少數店家及閒置店面，火舌延燒肆虐又快又急，在短短的3個多小時，延燒波及12戶。
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