根據《美麗島電子報》公布的2月民調，2024年總統大選若為「三腳督」，民進黨籍的副總統賴清德以33.7％支持度居冠，領先國民黨籍新北市長侯友宜的32.2％以及民眾黨主席柯文哲的20.9％；媒體人吳子嘉認為，藍營內鬥讓柯文哲撿到好處。

吳子嘉26日在《董事長開講》節目中表示，賴清德民調目前最高，一旦政府資源進來，他的民調還會往上走， 至於侯友宜，可能要等到新北市議會會期結束才會宣布參選；節目來賓、台北市議員徐巧芯則認為，侯友宜可能6、7月才會參加初選。

吳子嘉指出，賴清德12月份的民調是34.1％、2月是33.7％，不管好壞、動都不動；侯友宜12月份是39.9％，贏賴清德5.8個百分點，快到誤差範圍邊緣；而柯文哲12月份是12.7％，這算正常。

但到了2月份，侯友宜的民調為32.2％，掉了7.7個百分點，柯文哲則多了8.2個百分點，而賴清德的民調變化不大。吳子嘉認為由此可見，藍營內鬥讓柯文哲撿到好處。