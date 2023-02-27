【愛傳媒簡秀枝專欄】當大家把黃才郎館長還給藝術界，迎來「纏綿-黃才郎作品展」的大戱，這是黃才郎有生以來第一次呈現出跨越半世紀、近百幅創作成果，賀喜聲連連，搏得滿堂彩。

國父紀念館博愛藝廊2月25日下午，像開同樂會一樣，熱鬧滾滾，有貴賓戱稱，可以召開全國「文化國事會議」了，因為重要藝文界人士都出席，齊聚同一屋簷下。

包括4位主委、1位院長、若干次長，許多館長、董事長，更多的藝術家以及畫廊產業代表，國父紀念館1樓博愛藝廊，洋溢著歡樂氣氛，老幹新枝都來了。

黃才郎退休後，回歸專業藝術家，潛心創作，也整理舊作，端出精彩個展，是半個世紀藝術創作的集大成，藝術文化界齊聚，共同見證黃才郎不曾中斷的藝術成果，遲到了近半世的展覽夢想，果然飛揚。

國父紀念館館長王蘭生說，看到高朋滿座，長官成群，是他擔任該館館長3年多以來，最緊張的一刻。王蘭生推崇黃才郎具有多元面向，在藝術行政的公務上，掏心掏肺，作出成就與貢獻，而在生活上的黃才郎，把他對藝術的愛好，當成一生志業，創作腳步沒有中斷過，才有今天的精彩展覽。

王蘭生說出他對黃才郎的印象，初接觸，「望之儼然」，就像自畫像的表情一樣，不苟言笑，冷冷看世界，但彼此熟悉，或回歸藝術家身分，馬上給人慈眉善目的感覺，「即之也溫」，廣受敬重與愛戴。

曾經在黃才郎返校念研究所時，扮演口試委員會委員的文建會前主委邱坤良說，黃才郎在藝術行政與畫家之間作選擇，如果他當時選擇當藝術家，埋首創作，延續到今天，他的藝術成就可能更高，不過，台灣的藝術行政系統，可能因為少了他的運籌帷幄，損失更大。

還好，黃才郎當時以公務為優先，考進入公務體系，為藝術行政建立了許多典章制度、推動藝術教育，讓台灣的藝術生態更好，一路以來，也成果豐碩，直到退休之後，他才回去當全職藝術家，這種公而忘私的智慧，令人佩服。

文化部王時思次長說，她非常欣賞黃才郎創作視角，以生活日常為主，愛鄉愛土，有情有義，一路以來，贏得口碑與尊敬，才能讓眼前的開幕典禮，近悅遠來，帶來洶湧人潮，黃才郎的貢獻與好人緣，不言自明，實在也是台灣藝文界之福。

故宮博物院新任院長蕭宗煌，推崇黃才郎是他公職生涯第一個長官，也是長期的師父（mentor)。只要在人生路上，有解不開的難題，他就會往黃才郎家跑，直接請教，徹夜長談，彷彿再大的困難，都因為有了師父的指點迷津，順利化解，履試不爽。

蕭宗煌強調，他的公務生涯中，因為遇到黃才郎這樣的內行又具親和力的好老師，實在是幸運，於公於私，都很受惠。他舉例，平常太太不准他抽煙，但他只要說是與跟黃才郎在一起抽，太太完全不會有意見，足見黃才郎已成好他們家中最信賴的長輩。

蕭宗煌又說，黃才郎也是國內唯一作過四個館長（高美館、國美館、北美館同時兼當代館），而且都是現當代美術類館長，系統一致，經驗可以直接累積。他雖然追隨黃才郎腳步，也有四個館博經驗（高美館、台灣博物館、國美館與故宮博物院）但屬性略有不同，不過，秉持師父的認真做事態度，他也義無反顧，全力以赴。

前教育部長吳清基，是黃才郎早年就讀台南北門中學的同學，他特別提及，年輕時候的黃才郎就以創意出名，畫畫有創意，衣著有創意，連背書包、戴大盤帽，他也都能搞創意，雖然常被教官關切，但他一路靠著創意，過關斬將，成就輝煌。

吳清基說，當年黃才郎是學校對外參加各種校際美術比賽的不二人選，成績非常優異，大家都認定他的創意耕耘，很快就會在藝術圈展露頭角，成為知名大藝術家。只是沒想到，黃才郎參加高考，又受前文建會主委申學庸的貴人提拔，聚焦在藝術行政的公務體系。不過，54年後的今天，再看黃才郎的個展，精實飽滿，藝術表現依然是光鮮亮麗，延後發表的藝術成就，還是登峯造極，令他非常敬佩。

去年黃才郎獲教育部頒發藝術教育終身成就獎，可說實至名歸，讓他身為教育界一員，深慶得人，與有榮焉。

台南市副市長葉澤山，是以台南鄉親身分，北上恭賀黃才郎的藝術成就。葉澤山的父親葉佳雄，也曾擔任台南文化局長，任職期間，深受黃才郎啓發與照顧。聽到黃才郎要舉行退休後首次畫展，父子倆人都非常關切，也互相分享畫展的作品圖像。葉澤山說，父子倆近日談話主題，總是圍繞在黃才郎的展覽內容，大家對於這個等待久遠的展覽，寄以非常厚望。

葉澤山重申，他們父子都非常喜歡黃才郎作品的溫暖，非常平易近人，尤其日常生活主題，栩栩如生，而且老少咸宜，值得一再品賞。

葉澤山同時邀請黃才郎在辦完台北、台中的展覽之後，能夠移師台南，在台南美術館擴大展出，以分享更多南部同好，讓巡迴展成型。

國美館長廖仁義以後起的國美館館長身分，向任期6年、創下國美館長最長任期的黃才郎致敬，謝謝黃才郎在任期內，留下許多擲地有聲的建樹，深度造福藝術界。

據描述，黃才郎退休後，曾向公家美術館遞件申請畫展，國美館遞件最早，但國父紀念館回應最快，拔得頭籌，立即發出展覽的邀請，反觀國美館的審查過程，相對緩慢，廖仁義頗為無奈。他開玩笑地對著黃才郎說，展覽申請的嚴格，也是您自己當年制定的，讓現場賓客，為之莞薾。

廖仁義同時對於黃才郎退休後，回歸藝術創作的態度，十分欣慰，正由於黃才郎創作沒有中斷，打造了深厚的繪畫基礎，在創作上，得以如魚得水，成果累累。

廖仁義甚至讚美黃才郎是「真男人」，得以從70年代開始，畫盡各種裸女，從作品的呈現＇來看，環肥燕瘦，引人遐想；而80年代的黃才郎，投身公職，心態也跟著調整，公務餘暇，依舊投入創作，只是黃才郎把創作主題與偏好，從人體寫真，變成拈花惹草，《靜物畫》與《風景畫》，彷彿是精神的自我回歸，作品的可親性不減，一樣讓人入神，拍案叫絕。

今年8月國美館將邀請黃才郎再舉行個展，由台灣美術史研究學者李欽賢策展，可望增加更多論述，廖仁義拜託現場貴賓，把台北的歡樂氣氛，移往台中國美館，現場出席貴賓，也要原班人馬再現台中，繼續給黃才郎加油打氣。

「纏綿-黃才郎作品展」係由曲德義擔任總企劃，劉永仁策展。劉永仁在致詞時也說明策展經過。他說，黃才郎的藝術創作與他的公務生涯，是平行發展，他熱愛藝術，創作腳步不斷，功力也持續累積。他的作品，素樸真誠，不為名利，而畫面結構，聚合纏綿為主，超越與沉潛的藝術之途。

劉永仁分析，從黃才郎描寫的物像中，使人感受到，他以素描烘托油畫的表現手法，既存在於以凝聚内心投入物象的情感，又是視覺現象的體會，是他直觀體驗生活的品味，以及藝術精神的自由表達。

90年代以來，包括近期，黑白並置，濃郁優雅色彩，增加畫面趣味性，尤其以金箔拼貼入畫，讓傳統特色，再添增現當代感，美不勝收。而描寫植物花卉，虛實交錯，飽滿色彩，出神入化。展覽取名纒綿，意義豐富，有如人生寫照，這種人生實境，令人玩味再三，也為視覺藝術創新探索，留下範例。

畫展主角黃才郎，今天穿著筆挺西裝、暗棗紅色領帶，和師母王蕙芳一起岀現展場，見到昔日的老長官、老同事與親朋好友，喜形於色，神采奕奕。

黃才郎一上台，首先對出席賓客表達謝忱，尤其參與該展覽所有幕前幕後工作者，衷心感激。黃才郎說，他喜歡畫畫，從年輕持續到現在，不曾間斷。當公務員時，白天工作繁忙，下班後儘可能減少應酬，留在家𥚃畫畫，把平常思索的主題，呈現在畫紙或畫布上；偶有出差，也不會浪費機會，他會對著旅館梳妝鏡，用鉛筆畫自畫像，一眼鏡子，一眼畫紙，非把自己畫得疲憊不堪，就算上床睡覺，但有時候為一個主題，牽掛不已，半夜還會驚醒，起身繼續畫。藝術創作其實很吃力，非靠個人意志力與堅毅的藝術信仰不可，當然，苦中作樂，最後也樂在其中，常常作畫半夜，不知天際已泛白。

前輩美術家李梅樹曾對黃才郎以「笑心之作」來描述他回頭欣賞自己畫作的情趣。因為，只有自己最懂自己的創意，一個創意發想，透過意志的貫徹，呈現了畫布上，那種自我完成的喜悅，以及藝術美好的落實，以及藝術有機發展的展現，美上加美，有如自認為長相標緻的自己，攬鏡自照，巧笑倩兮，喜不自勝。

黃才郎說，李梅樹與他有著特殊的隔代緣，他非常尊敬李梅樹的豁達與智慧，李梅樹也視他如己出，把藝術創作與人生經驗，傾囊相授，讓他感同身受，學會深刻體悟。

夜闌人靜中，找到自己的「笑心之作」，滿足心境，無法言喻，心花怒放，是對自己的最大犒勞，更是苦盡甘來的最直接酬勞。

黃才郎分享著陳年往事，回憶起李梅樹坐在畫室，看著自己畫作，微微地笑，知足滿意的神情，全寫在臉上，讓他印象深刻，那個畫面，正說明藝術家辛苦創作之後，最大的滿足與安慰，也解釋了自己為什麼在公忙中，不但不願放棄作畫，甚至以作畫來抒解、分散壓力，期待最後那麼一點丁的心領神悟與怡然自得。

黃才郎也幽默地提醒與會來賓，在展覽現場，試著去找一幅自己喜歡的作品，或者作品中的局部，再從美的角度深入畫中，加注自己的想像，讓自己的喜怒哀樂投射在作品中，有時候會產生療癒功效，有時候，會成為救贖與升華，那種感覺是愉悅幸福的，「笑心之作」，就是這種快逸享受，妙不可言喻。

25日出席開幕典禮的貴賓中，5位文建會時期主委分別是，申學庸、陳郁秀、邱坤良、翁金珠與林金田（曾代理主席1星期）；另4位國美館館長依次是李戊崑、黃才郎、蕭宗煌、廖仁義。還有官方代表王時思、葉澤山、蘇憲法、蔣雨芳等。藝術大老黃光男、廖修平、江明賢、陳輝東、廖武治等等。藝術家也不在少數，韓湘寧、王秀杞、莊普、陳香吟、姚瑞中、何孟娟、陳張莉、徐秀美。藝術行政界則有賴香伶、蘇瑤華、胡永芬、鄭治桂、陳長華、古月、封德屏；而畫廊界更是踴躍，包括畫廊協會前後任理事長張逸群、鍾經新、張學孔、劉煥獻，副理事長陳菁瑩、畫廊代理胡胡聖、林佩鈺、許文智，整個會場，人頭攢動，笑聲不斷，彷彿藝文界的嘉年華會。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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