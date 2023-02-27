晶片設計龍頭輝達（Nvidia）23日端出漂亮財報，CEO黃仁勳喊搭AI熱潮，使得股價噴漲14%市值暴增2千億美元，台灣電競品牌廠曜越（代碼）沒有直接受惠，但去年輝達緩推新版顯卡，使得電源品牌廠陷入庫存風暴中，曜越卻逆勢布局新款電源，如今拿下全球市占五成，還坐二望一。

這場逆轉勝的突圍，「我騎了腳踏車，就開始對事情有未來性、有期望，我發現人生變彩色的！」53歲的曜越董事長林培熙神采奕奕，向CTWANＴ記者敘述此一過程。

打過許多工的林培熙，1999年與4個夥伴共同創辦曜越，瞄準電腦DIY市場，從機殼、電源、散熱等零組件等，以「TT」電競產品及酷炫外型，取得國內外大大小小精品獎，林培熙也跟著外貿協會到各國展覽、打通路，以國、台、英語三聲道流利切換，對產業風向知無不言。

「市場上上下下，好不好的時候，輸贏的都在哪裡你知道？不好的時候不要怕創新、收斂組織，好的時候不能只顧賣。」做電競20多年的林培熙坦言，去年遇上了景氣混沌不清，大家都衰退，曜越去年也衰退24.8％，

攤開曜越的2022年總營收

32.13

億元

中，電源供應器貢獻超過4成，電腦機殼約34%，其餘則是散熱器及其他電競產品等。隨遊戲軟體廠投入高階運用晶片，越先進的遊戲或電競顯卡，越需要瓦數高的高階電源供應器，才能有效發揮高功率。

「去年，電源供應器面臨產業轉換瓶頸！」林培熙解釋，當時市場以舊款電源ATX 2.0為主力，待顯卡晶片領導商NVIDIA確定推出新品，從30系列顯卡跨入下一代40系列顯卡，再跟進汰換電源供應器，配合新推ATX 3.0。

顯示卡晶片廠NVIDIA和北美最大夥伴合作夥伴EVGA去年起不再合作，圖為NVIDIA執行長黃仁勳（左）、EVGA創辦人韓泰生（Andrew Han）（右）。（圖／NVIDIA提供、翻攝自EVGA臉書）

「我在去年二月的時候，就說要做電源3.0。」他話鋒一轉，沒想到「NVIDIA 30系列庫存太多，（下一代）40系列顯卡的開賣時間從4月… 一直延到6、7、8月。」由於步入後疫情時代，加上通膨、升息，消費者對電子產品缺乏採購意願，去庫存成了全球供應鏈首要任務，NVIDIA也因此對發表新品卻步。

老大哥NVIDIA按兵不動了近半年，其他品牌更撐不住：「第一大DIY品牌EVGA（美商艾維克）退出顯卡市場，也不賣電源（POWER）了，第二品牌COURSAIR（美商海盜船）也受影響。」林培熙也背負著舊款電源ATX2.0壓力山大的庫存。

騎了20年腳踏車的林培熙說，「反正ATX2.0大家都一堆，就放著、先幹別的事，轉念嘛！我去騎腳踏車。」越騎越有信心的林培熙說，「下一代40系列要用3.0高瓦數電源才跑得動，在顯卡不好賣、庫存太多的時候，沒人敢開發下一代電源，但我相信他（電源）會轉換成功！」於是大膽拍板，曜越先行研發ATX 3.0電源供應器，還打破以往下單才製造的慣例，「去年六月就做好準備，『我做好等你』！」

即使NV上市一延再延，「儘管30系列還有庫存，最終因股價跌到不行，承受不小的股東壓力，40系列在九月終於上市。」林培熙笑著說，「我不需要搶市占，客戶需求一出來，我第一時間就能供應，有貨就能賣。」

玩家聚集在曜越位於三創的電競旗艦店，跑跑卡丁車賽事專用配備TT曜越電競電腦。（圖／取自曜越臉書）

林培熙先用第一招佔住市場，「在A系列有獲利下，推出長尾系列產品，B系列產品定價差30美元，擴大市場，如要配合4060、70系列，我還有C系列再便宜20元。」「我主導市場後分節奏A、B、C一直出。價格區隔清楚，剩下找到適配供應鏈生產。」

他解釋起產業特性：「電源同業不敢先跳下去做3.0的原因是，NV顯卡40新系列要搭配的電源，瓦數破千、一顆要價超過260美元（約合新台幣7,800元），這投入資本就大了，會讓小廠不敢跟、尤其在還有2.0庫存的情況下。」

就在同業手忙腳亂中，曜越以轉身為一方之霸。「大家不敢做決定的時候，我做決定，就在今年，（曜越）在電源市場市佔率最高。DIY裝機市場的亞馬遜數據，曜越顯卡去年到現在5個月，市佔率5成以上。」他笑說。

不過，林培熙也認清現實，「記憶體業有三星、美光、海力士主導，但DDR4、5轉換糾結一年，處理器（CPU）有英特爾、顯卡有NV，但電源沒有領導者告訴你一定要做，只有英特爾、NV說你們要不要做3.0，未來會需要。」在沒有領頭羊的戰局裡，更考驗玩家的應變力。

「我們看到行業變化，要有創意，每天開再多會拜訪再多客戶，創意都是別人告訴你。」林培熙選擇透過運動refresh，「有些幸福企業有籃球場、戶外設備，公司旁有河堤，鼓勵員工把公司腳踏車牽去騎，每個月騎60公里就抽獎（曜越代理的產品），這也能達到公司治理ESG的E（永續）。」

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