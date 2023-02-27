金馬影后李心潔以《見鬼》、《夕霧花園》的精湛演技，奠定影后地位，時報周刊CTWANT近期接獲消息指出，李心潔將回歸好久不見的歌手身份，並登上今年4月的「大港開唱」演出，成為今年最令人驚喜的嘉賓陣容！

李心潔、阿部寬主演的史詩鉅片《夕霧花園》，則曾風光入圍金馬獎最佳影片等9項大獎。（圖／海鵬提供）

李心潔近年來多以電影演出為主，並擔任幕後監製，但她當年其實是以歌手身份出道，在恩師張艾嘉舉辦的甄選會中被相中，成名曲〈裙擺搖搖〉、〈愛錯〉、〈自由〉至今仍是KTV經典歌單之一。熱愛電影的她，之後才從歌手轉型演員，拍攝《見鬼》、《深海尋人》等多部驚悚電影，並以《見鬼》拿下金馬獎影后肯定。

《孩子你好嗎》金馬影后李心潔擔任監製，打造《孩子,你好嗎》四篇章系列紀錄片。（圖／甲上提供）

專心演員路的李心潔，距離上次登台開金口也已經是8年前的事，2015年她在光良演唱會上擔任嘉賓，合唱光良寫給她的〈戀〉，即便有推出單曲，也都是搭配節目跟紀錄片錄製，2年前她在恩師張艾嘉號召下，與劉若英、辛曉琪、萬芳、李心潔、孫燕姿等實力派歌手一同翻唱〈快樂天堂〉，已經許久沒推出新單曲的她也讓歌迷想念不已。

李心潔在《我的名字叫李心潔》成主角分享生命故事及教育理念。（圖／甲上提供）

據了解，這次她回歸歌手身份，將於4月登上大港開唱演出，粉絲們將有望聽到她再次演唱〈裙擺搖搖〉；而由她擔任監製的系列紀錄片《孩子，你好嗎？》也將於3月底上映，其中一部短片《我的名字叫李心潔》也細膩記錄下她的生命故事與育兒經驗，屆時她也將展開電影宣傳，台灣粉絲們3月底、4月將能看到滿滿的李心潔。

近期李心潔在台灣曾與許茹芸、曾寶儀、林嘉欣等藝人好友聚會。（圖／取自李心潔臉書）

關於是否參加大港開唱一事，本刊聯絡李心潔經紀人，回應為：「心潔的活動以公開宣佈的為準，謝謝關心。」

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