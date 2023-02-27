陸元琪育有一子一女，日前她在臉書表示，袁惟仁意外受傷後時不時就有網友批評小孩不關心爸爸「很狠心」，她不滿發文說：「我兩個孩子從不曾對父親怨恨。他們很愛爸爸，也很想念爸爸。」發文隔日，時報周刊CTWANT讀者在台北市信義區目擊她和兒子袁義、媽媽在餐廳買飲料，陸元琪表情嚴肅鮮少有笑容，看來身心都有些疲憊緊繃。

本月七日本刊讀者在信義區百貨公司遇上陸元琪和兒子、媽媽外帶飲料，一家人穿著休閒，點餐時陸元琪沒什麼笑容，兒子則不時低頭看手機，前日陸元琪才發文指被酸民「老掉牙」地提起兒女狠心不探父親的病，她自嘲「情商很差」，因此不滿回嗆網友：「你到底對我孩子才有什麼深仇大恨？指控我孩子『狠』？」

七日當晚陸元琪再度發文提到和家人一起開心晚餐，但沒想到又遇到「假帳號小人」，原來有網友使用假帳號到她的團購社團裡貼上其他平台相同的商品表示「這裡比較便宜」，陸元琪說不擔心客人比價，不過不滿認為此舉動「很沒水準」。雖然遇到不少鳥事，但她仍努力發文工作，樂觀面對生活。

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