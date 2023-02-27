烏克蘭總統澤倫斯基今天開除一名正在烏東頓巴斯地區幫助指揮對抗俄羅斯部隊的高階軍事指揮官，但是沒有說明革職的理由。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在政令中宣布解除莫斯卡廖夫（Eduard Moskalyov）烏克蘭聯合部隊指揮官職務。這支部隊正在烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）作戰。

澤倫斯基24日進行每日演說講到他曾經談話的軍事指揮官時有提及莫斯卡廖夫。莫斯卡廖夫於俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久的去年3月出任上述職務。（譯者：何宏儒）1120227