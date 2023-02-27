聖地牙哥教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）不跑了，大聯盟官網27日報導，教士拿出11年3.5億美元（新台幣107.4億）成功續簽馬恰多！教士2019年與馬恰多簽下10年3億美元合約，附帶脫逃條款可讓他在今年球季結束後進入自由市場，馬恰多計畫本季打完再簽10年，這次的續約從本季開始計算，所以多了1年成為11年。

計算起來，馬恰多前一紙合約領取了4年1.2億美元，再加上他將要簽下的續約，教士總共將花費15年4.7億美元，這是史上第3大的續約，僅次於道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、天使外野手卓奧特（Mike Trout）。道奇2020年7月與貝茲續約12年3.65億美元，該年10月底道奇就勇奪世界大賽冠軍。

然而教士是小市場球隊，接二連三地砸錢宣示他們爭冠的決心，36歲的先發投手達比修有本月獲得教士續約6年1.08億美元（新台幣32.6億），平均年薪1800萬美元，擁有不可交易條款。

馬恰多以「老闆很賺錢、通貨膨脹、蛋價都漲了很多」為由，打算脫逃重簽新合約，教士原先想以10年2.55億美元續約，馬恰多大開口喊出10年4億美元，最後雙方談成11年3.5億美元。教士以後不想再折騰了，續約裡包含不可交易條款與不可脫逃條款，馬恰多和達比修預計都要在這裡打到40多歲。