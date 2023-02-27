香港名媛蔡天鳳慘遭殺害，疑似起因是要出售由蔡天鳳出資但以前公公掛名的豪宅，而這棟豪宅位於香港九龍區的「加多利山」，內部裝潢主打歐式風格，非常豪華。好友透露蔡天鳳想賣房純粹是投資考量，也打算替前夫一家另找住處，沒想到卻引來殺機，令人唏噓。

港媒挖出這棟位於「加多利山」豪宅的內部裝潢照，只見屋內幾乎都是大理石裝潢，擺設充滿歐洲風格。連蔡天鳳前大伯2020年還在社群平台上曬出照片慶祝在新家吃第一頓飯，看得出相當滿意豪宅。不過，豪宅幾個月前就開始出售，售價大約為2億4600萬台幣，比4年前蔡天鳳購買時還少了4千萬。

而房子所在的加多利山遠離塵囂、隱私度高，風水相當好。有許多名人曾在此置產、租住，包括劉德華、陳慧琳。劉德華本人過去也居於加多利山，為了讓家人有更舒適空間，有消息傳出他於2009年斥約2億元購入獨立屋，現在價格已經翻倍。另一位港星，天后陳慧琳和丈夫劉建浩則選擇租住嘉道理道獨立屋多年。

蔡天鳳好友豹太透露蔡天鳳要賣房純粹是投資考量，也打算另外替前夫一家找新住處。離婚後前夫一家長期仰賴蔡天鳳，包含開銷、投資等金錢資助索求無度，女方疑似希望藉由換房子和過去拉開距離，沒想到慘死刀下，恩將仇報的結果引發全民公憤。豹太也難過表示：「為什麼要這樣對她，好恐怖，你要記住不是一個人，是一家人處心積慮謀殺她。」