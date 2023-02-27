香港28名媛蔡天鳳疑遭前夫一家人殺害後殘忍肢解烹屍，而案發現場就位於香港大浦龍尾村，附近鄰居透露，前公公的行徑相當可疑，「每次進去都是馬上關門關窗」更指出其實案發當晚屋內相當安靜。

根據《廣州日報》報導，住在案發現場後方的鄰居透露，案發當晚並非如媒體所說屋內有激烈爭吵聲，「基本毫無動靜，我們毫無察覺」，另一名鄰居也表示當時未感覺到異常「完全聞不到任何血腥味」。

接著，有鄰居回憶，案法現場的屋子已經長時間無人居住，是直到近兩周蔡天鳳前公公才入住，且對方是開著七座豪華轎車，每天停留時間相當久，起初還以為對方是裝修工人，但對方進出屋內都沒有聲音且無搬運任何東西，讓他覺得有些異常「且每次進去都是馬上關門關窗，總之行為很反常」。

除此之外，一名自稱常遇到前公公的鄰居表示，對方戴著口罩態度冷漠，都不與人打招呼像是在刻意迴避，偶爾對方在外抽菸經過他身邊時「我與他對視了幾秒，他沒有任何表情，好像沒有看見你一樣，就是沉默的抽煙」。

據悉，鄺姓前夫一家疑因不滿蔡天鳳欲售出他們所居住的豪宅，才決定痛下殺手，當時警方在大埔龍尾村一間小屋裡，找到削肉機、電鋸和菜刀等分屍工具，更在冰箱內找到蔡天鳳的雙腳殘肢，現場還看到2鍋煲好的湯，而經檢驗也在其中一鍋湯中找到蔡天鳳的頭顱，初步判定還算完整，而軀幹和雙手正在尋找中。