台中火車站附近成功路26日晚間發生火災，火勢猛烈延燒波及12戶。（台中市消防提供／陳淑芬台中傳真）

台中火車站附近成功路26日晚間發生火災，火勢猛烈延燒波及12戶。（台中市消防提供／陳淑芬台中傳真）

台中火車站附近大火烈焰衝天燒毀12戶 警消救出2名長者

台中市中區成功路26日晚間發生火災，附近都是木造老宅，火勢猛烈快速延燒，火勢27日凌晨1時26分撲滅，波及12戶店面、民宅，搶救人員在1戶民宅5樓引導2名長者下樓避難，都不需送醫，燃燒面積上千坪，所幸無人傷亡，但損失慘重，起火原因由火調人員調查釐清中。

起火地點在台中車站附近的成功路上，大多是木造老宅有少數店家及閒置店面，住戶不多，火舌肆虐又快又急，火勢驚人快速延燒，在短短的3小時延燒波及12戶，因適逢228連假期間，深夜時段仍有很多民眾在附近觀看，消防人員於在成功路26號5樓疏散引導2名長者下樓避難，皆不需送醫。

據了解，起火點疑為成功路40、42號的租車行，2樓木造鐵皮加蓋建築物全面燃燒，再延燒到成功路34號、36號、38號、44號、46號店家鎂之心、48號店家億昌皮件、50號、52號、54號、56號等共12戶。

台中市消防局在昨天晚間21時48分接獲通報， 緊急調派人車趕抵佈水線滅火，由第七大隊吳進宗大隊長帶隊救援、台中市消防局孫福佑到場指揮，由6個分隊在火警正面搶救、3個分隊在後方撲滅火勢，並持續增援，共出動14個單位35車、警消及義消178人，台中市第一分局長吳燕山及中區區長林忠訓等人都到場投入協助救災。

台中市消防局表示，火勢於今天零時44分控制、1時26分撲滅，無人傷亡，燃燒面積共約1164坪、財物損失尚待查，火調人員調查起火原因中。