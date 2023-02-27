台鐵頻傳落軌事件，一名網友表示，捷運都有設置月台門，為何台鐵不加裝，他將疑問PO上網，引發熱議，網友說全台火車站從北到南都加裝要花很多錢，另有內行人點出關鍵2原因，包括台鐵車種多、每次停靠站的位置不一，加裝月台門反而會造成旅客不便。

原PO近日於PTT八卦版指出，25日在板橋車站搭台鐵，碰巧遇到有人落軌，當下他覺得很奇怪，捷運的候車月台都有設置半高式月台門，也證明有效防止落軌事故發生，質疑為何乘載量比捷運、高鐵更高的台鐵，卻沒有設置月台門。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「沒錢」、「你知道全台的火車站都設置月台門，要花多少錢嗎？」、「台鐵先做月台遮陽避風亭比較實際」、「捷運一開始也沒閘門，運行N年後才建置的」、「汐科站那種長度做完要花多少錢？」、「就算是日本，也不是全部都有月台門」。

留言中有內行人點出關鍵原因，包括台鐵車種多、停靠站的位置不一致，「台鐵一堆車種門的位置不同」、「每一種車都不一樣怎麼做門，而且停不準」、「捷運有停車輔助可以停準，台鐵靠司機停，哪個國家火車有月台門？」、「門的位置、車廂長度都不同」。