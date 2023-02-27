南投縣第二選區立委補選將於3月4日舉行，新北市長侯友宜昨(26)日到南投力挺國民黨候選人林明溱。對此，民進黨副秘書長黃建嘉指出，林明溱曾嗆侯友宜「不合作就退黨」，如今侯卻笑臉陪掃街，真是難為他了；資深媒體人韋安則認為，由此事看出侯是有義氣、最溫暖的母雞。

侯友宜昨站台時表示，林明溱擔任縣長8年，對縣政嫻熟、對南投大小事瞭若指掌，一定能好好建設南投。侯友宜強調，若林明溱進國會，能發揮對南投的了解，讓南投好、中台灣好、台灣會更好。不過黃建嘉卻掀出林明溱曾怒嗆侯友宜「不合作就退黨」的往事，認為侯曾被林又罵又騙，如今卻只能笑臉陪掃街、講好話。

對此，韋安在臉書指出，綠營這番話正是表揚侯友宜的最大優點，「與人為善，不請之友」，是真正的「最強母雞」。韋安提到，去年九合一選舉，侯友宜為同志助選可說有求必應，即使以前對他有意見、有批評的藍營候選人，只要開口他都大力相挺，不會有輕疏遠近之分。

韋安提到，侯友宜很講義氣，只要同志有需要，都願意力所能及地熱心幫忙，好幾位與他互動過的人，選情告急時還未開口，侯就主動關心和出力支援。韋安說，侯友宜雖然不會太主動，但藍營人士只要找他，即使位低權輕，侯都以「兄弟般」的熱情相待，從這些事可知，侯不僅是「最強母雞」，還會是個有義氣、最溫暖的母雞。