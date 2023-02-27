大陸冷氣團今天起減弱，但受輻射冷卻影響，氣象局觀測今晨最低溫在台南市後壁8.2度，氣象專家吳德榮表示，今天白天至周三氣溫回升、天氣穩定，周三晚起至周五東北季風增強，大台北東側、東半部轉雨，北台灣轉涼，周六、周日水氣逐日減少，清晨氣溫低，日夜溫差很大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今白天起至周三（3月1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，水氣減少，各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率。今晨因輻射冷卻加持，中南部氣溫明顯偏低，北部氣溫11至21度，中部9至24度，南部9至27度，東部11至24度。

吳德榮表示，周三晚起至周五（3日）東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部有局部短暫降雨的機率；北台灣轉涼，其他地區影響小。

吳德榮說，周六、周日（4、5日）水氣逐日減少；周六西晴、東半部偶有局部短暫雨；周日各地晴朗穩定，白天氣溫升，清晨氣溫低，日夜溫差很大。