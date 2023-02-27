退役拳王麥克泰森(中)出席觀戰拳賽。（美聯社）

足球巨星C羅在沙烏地觀戰拳擊賽。（美聯社）

The Truth is revealed! Tommy Fury gets the decision win over Jake Paul! 🥊#PaulFury pic.twitter.com/YZIiNqtB8P — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 26, 2023

網紅出身的拳擊手傑克保羅（Jake Paul）吞下職業生涯首敗，他27日在沙烏地阿拉伯對戰世界拳王的弟弟湯米福瑞（Tommy Fury），雖然傑克保羅一度將湯米福瑞打倒在地，但是沒能將他KO，在技術方面表現稍微不如湯米福瑞，最後裁判以有分歧的判定（74-75、76-73、76-73）宣布湯米福瑞獲勝！

這場拳賽在德拉伊耶的體育館進行，退役拳王「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）做為福瑞兄弟的支持者親臨現場觀戰。足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）也出席拳賽，C羅碰巧正在沙烏地聯賽效力，當地距離他在利雅德的主場非常近。他們不能在美國比賽，福瑞兄弟（英國人）因為與通緝犯Daniel Kinahan結交被禁止入境美國。

傑克保羅先前6勝0負，主要靠著強大的力量取勝，但是湯米福瑞是真正的職業拳手，雙方多次進入近身扭打，傑克保羅討不到便宜，還因為偷打對方後腦而被扣分。最後第8回合，傑克保羅一記刺拳命中讓湯米福瑞失去平衡跌倒，不過沒有造成足夠傷害，湯米福瑞仍以些微差距勝出。

首次吞敗的傑克保羅說：「這是一次令人謙卑的經驗，我會坦然接受，我們可以再來一場。」開打前網路流傳著疑似兩人打假拳的「劇本」，前UFC拳手佩瑞（Mike Perry）也跟著瞎起鬨，劇本是要湯米福瑞在中途假裝左眼受傷，並且在最後一回合倒下，不過實際的比賽內容大相逕庭，謠言已經遭到官方駁斥。