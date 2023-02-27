女子紅燈違規右轉 警攔查意外查獲毒膠囊

台北市中山分局員警日前執行巡邏勤務時於中山北路二段，見一騎士違規紅燈右轉，遂主動趨前攔查時，當場查獲含有第三級新興毒品卡西酮之解酒膠囊。

中山分局中山二派出所員警於2月11日5時許，行經中山北路與錦州街口時，見孫姓女子騎乘機車違規紅燈右轉遂上前攔查，盤查過程中，員警見孫女神情疲倦，且眼尖發現機車座椅置物箱內放有疑似解酒用途之不明膠囊，經當事人同意員警當場檢視膠囊，外包裝未見廠牌及內容物成分之標示，另當場以毒品初步檢驗試劑測試膠囊內容物呈第三級毒品卡西酮陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，後續並追查毒品來源，刨根溯源，打擊不法。

中山分局呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖好奇，以身試毒。近來警方陸續發現，有不肖人士將毒品包裝成各類型式，例如咖啡包、茶包、糖果、解酒膠囊..等，除規避警方查緝外，更可能讓不知情的民眾誤食毒品。在此提醒民眾，勿隨意接受或食用已開封或他人饋送的飲料、藥品或食品，以免在不知情狀況下遭受毒害。

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