女星唐德惠外型美豔，1996年擔任《搶錢雙響炮》外景主持人，正式進入演藝圈，後來出演電影《狗蛋大兵》、電視劇《戲說台灣之驚世媳婦》等，她在1年半前遁入空門出家為尼法號「傳蓮」，她近日透露，被醫生警告不能再剃頭，否則傷口恐導致蜂窩性組織炎，原因也隨之曝光。

唐德惠出道時和日本知名女優小澤圓和香港男星王書麒拍三級片《偷情男女》，就此打開知名度，她透露自身帶有三太子的旨令，從母娘體系下來跟了10多年，成為三太子的乩身，原本動念出家，但仍先選擇演藝圈。直到2年前遭遇重大車禍，唐德惠體悟到人生無常，她決定放下世俗皈依佛門。如今這些都是過去式，她看破紅塵出家，成為傳蓮師父，在節目《命運好好玩》坦言已不眷戀「唐德惠」。

她與謝元謹老師認識20多年，近日，在對方的邀請下出席道教鎮煞法器展，更在現場為民眾開符令保平安，造成轟動。不過，唐德惠卻被發現留著三分頭，她表示當年因拍戲頭部受傷開刀過兩次，被醫生警告不能再剃頭，否則傷口恐導致蜂窩性組織炎，在取得住持同意後保留三分平頭。

唐德惠皈依佛門，法號「傳蓮」。(影片來源/上上籤 Youtube)

事實上，唐德惠曾透露自己出家前的情史，16歲時意外愛上有婦之夫，她未婚懷孕後，男方消失不見，她獨自生下兒子扶養。不過，兒子身體虛弱，她想連絡生父幫忙，卻得知男方已經往生，後來孩子生父托夢「希望兒子認祖歸宗」，她為此跑了多次法院，最後讓小孩成功認祖歸宗。