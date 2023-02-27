南韓知名舞者Honey J去年9月與時尚相關工作的圈外老公結婚，並宣布懷孕的好消息，11月舉行婚禮時即使懷有身孕她依舊上台熱舞引發熱議，幾個月來專心養胎的她，近日卻驚喜現身舞團周年活動，挺著圓滾滾的孕肚在現場大秀舞技，讓全場驚呼連連。

Honey J先前率領舞團HolyBang參加競賽節目《Street Woman Fighter》爆紅，25日她現身舞團周年活動，當中可見她上身穿著黑色運動bra，露出圓滾滾的孕肚隨著音樂熱舞，挺著孕肚的她舞蹈線條流暢有力，深蹲轉圈等動作做起來絲毫不費力，整段表演讓現場人員看得目不轉睛。

影片曝光後，許多網友大讚「Honey J太帥氣了」、「就要生了還可以這樣跳太厲害」、「照理來說身體應該很沈重，跳得這麼輕快」、「妳是我見過最辣的孕婦」、「是我看過最美的舞蹈，最棒的舞者 Honey J」、「太酷了！我想寶寶在肚子裡會很興奮，這是我見過最美的舞」。

對此，Honey J在IG分享當天登台熱舞的心情「因為想要和Love（寶寶胎名）一起跳舞，所以才突然有Judge Show，他（寶寶）在肚子裡睡了一下，上台前就醒了，感受到Love的胎動開始這個舞台，因為我不是一個人，有點感動想哭也感到很幸福。」