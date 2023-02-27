股神巴菲特日前發布旗下投資公司波克夏海瑟威的年度股東信，他在信中提到以下4大重點，包括對美國有信心、稱讚波克夏表現好、談投資管理心法以及捍衛庫藏股，暗批總統拜登欲大漲庫藏股稅率的主張。

一、對美國有信心

根據路透社報導，巴菲特在年度股東信中表示，他執掌公司58年期間，美國經濟活力一直讓波克夏受益，他交棒後也將繼續如此。巴菲特說：「儘管時而風勢平息，但我們對『美國順風』有信心，推進經濟成長動力總是會再起。」

巴菲特並鼓勵投資人別把焦點放在一些去年打擊股價的因素，例如通膨，並強調「我至今未見過長期做空美國是合理行動的時期。」

二、讚波克夏表現好

波克夏2022年財報出爐，其中營業利益達到308億美元（約新台幣9456億元），創下空前新高；但全年由2021年的獲利898億美元，轉為虧損228億美元，歸咎於蘋果公司等許多持股部位股價下跌。

但巴菲特淡化虧損結果，稱這部分受到會計規則影響容易波動，並稱波克夏去年是「好的一年」，公司旗下許多最強大的業務挺過通膨居高、利率攀升以及供應鏈大亂的壓力。

三、談投資管理心法

波克夏去年10月斥資115億美元買下保險公司艾勒甘尼（Alleghany Corp），年終時現金部位仍有1286億美元（約新台幣3兆9000億元），並在去年底大拋台積電等持股。

巴菲特自評歷來資金配置決定大多只是「馬馬虎虎」，但波克夏長期以來能有「令人滿意」的結果，歸功於十幾個「真正對的決定」。他還表示，經營大型事業「務必要有信任與規則」，並鼓勵投資人勿沉溺在短期市場環境。

四、捍衛庫藏股

波克夏去年買了79億美元庫藏股，巴菲特在股東信中，似乎間接批評拜登欲大漲庫藏股稅率的主張。巴菲特批評，那些宣稱購買庫藏股行動是「對股東或國家有害、或是特別讓企業執行長獲益」的人，「要不是經濟文盲，就是舌燦蓮花的煽動家」。