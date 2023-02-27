8 points, 8 boards, and 3 steals in the third quarter for @JVando pic.twitter.com/df2v1YCIHR — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 26, 2023

就算一度落後到27分之多，湖人照樣有辦法扭轉局勢！「一眉哥」安東尼戴維斯27日貢獻30分、15籃板，「小皇帝」詹姆斯也拿26分、8籃板，攜手幫助湖人111比108逆轉擊敗地主獨行俠，勇奪3連勝，目前湖人29勝32敗，僅差西區第10鵜鶘1場勝差。

厄文、東契奇兩人在上半場火力全開，一度幫助獨行俠取得48比21大幅領先，可是湖人並未輕易放棄，逐漸縮小雙方差距，打完前3節更追成78比81，甚至來到末節場上形成互有領先局面，雙方打到最後1分26秒，詹姆斯的上籃，幫助湖人領先3分。

儘管厄文最後32秒上籃取分，獨行俠把比數追成105比106，安東尼戴維斯卻先投進中距離，然後在最後12.7秒兩罰中1，賈斯丁哈勒戴最後6秒投進三分球，再次縮小差距到1分，幸好薛洛德最後2秒兩罰俱中，厄文的大號追平三分球沒進，湖人贏了！

湖人成功逆轉除了靠著詹姆斯與安東尼戴維斯，新成員范德比特也有15分、17籃板及4抄截，取代羅素(腳踝扭傷)先發的薛洛德，更有16分、8助攻；獨行俠以東契奇26分、9籃板及5助攻表現較佳，厄文也有21分、11籃板及5助攻，小哈達威17分。