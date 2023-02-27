蔡天鳳前公公鄺球疑為本案策畫主謀，過往擔任警長期間因涉入強姦案而下台。(圖／搜狐)

蔡天鳳前大伯鄺港傑(右)擔任其私人司機，卻沒因此感恩，反而覬覦龐大財產，與家人合謀殺害對方。圖為鄺港傑2021年幫母親李瑞香慶生照片，後者雖未實際參與本案，但事前早已知情，遭警方以妨礙司法公正罪起訴。(圖／鄺港傑IG)

鄺港傑過去曾同框蔡天鳳，還稱對方有如親妹妹，如今卻覬覦對方財產痛下殺手，遭網友肉搜洗版。(圖／鄺港傑IG)

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家寄生甚至殺害，屍體慘遭碎屍烹煮，震驚全香港，核心人物前夫鄺港智逃亡2天遭到逮捕，如今擔任蔡天鳳司機、鄺港智的哥哥鄺港傑IG也遭憤怒網友肉搜出來，全家正臉照都曝光，家中每一個人甚至都有前科與負面事件。

根據港媒報導，這次震驚社會的殺人碎屍案，主謀疑為鄺家大家長，也就是曾任警長的父親鄺球，再由兩個兒子鄺港智、鄺港傑協助合謀殺人；母親李瑞香雖無實際參與殺人案，但事前早就知情家人的計畫，警方也因此以妨礙司法公正罪逮捕。

此外，鄺港智一家人負面消息累累，父親鄺球擔任警長期間，因涉入強姦案遭調查，因此離職；母親李瑞香與哥哥鄺港傑也因欠債緣故，遭銀行討債，前者甚至遭法院頒布破產令。鄺港智本人則是曾在7年前涉入多宗詐騙案，騙取到500萬港幣(約新台幣1900萬)而遭通緝，如今因殺人案落網。

這起案件不僅震驚香港，也引起兩岸網友關注，微博上有高達1.1億人討論此事。事發2天後，擔任蔡天鳳駕駛的前大伯鄺港傑IG遭到肉搜並公布，一家人長相也因此曝光。而從鄺港傑IG帳號可以看到，一家人開銷全靠蔡天鳳支出，生活卻相當享受，幾乎都是出外遊玩、吃奢華美食的照片，甚至1年前還同框蔡天鳳合照，稱對方「有如自己親妹」。

大量憤怒網友怒灌留言大罵「人面獸心」、「還好意思叫Abby妹妹」、「全家都是禽獸」、「下地獄吧，人渣」、「全港最可怕家庭，等著老天收你們吧」、「全家都長得一臉廢物乞丐臉」、「沒錢還整天裝闊」。