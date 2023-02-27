核二廠2號機將於3月停機除役，外界憂心可能會出現缺電危機，對此，台電代理董事長、經濟部次長曾文生掛保證，台灣絕不會有缺電的問題。然而，此話卻引起了時事評論員李正皓的不滿，直言政府該保證供電穩定，且不應只用理性論述，去處理民眾感受問題。他更預言，若民進黨政府要繼續用現有方式去處理民生問題，那麼2024保證會政黨輪替。

曾文生25日接受媒體專訪時表示，缺電是發生在上世紀的事，近年所發生的限電事故，則是電網不穩定所造成的，他以停水為例，指出水庫、自來水廠沒有水供應，是「電源」問題；若水管破掉導致停水，那麼則是電網的問題。

「沒有缺蛋，是沒有便宜的蛋；沒有缺電，是沒有穩定的電網。民進黨政府真的要繼續這樣處理民生問題嗎？若這樣處理，2024保證政黨輪替！」李正皓昨（26）日在臉書發文表示，他一再呼籲，政府不能只用理性論述，去處理民眾感受問題。關於缺電議題，李正皓指出：1.台灣夏天傍晚的備載容量率常常低於6%，依照法律標準，這是「供電警戒，系統限電機率增加」，即為缺電。

2.站在電力的觀點，電網不穩定跟缺電一樣，都是極為嚴重的問題，政府不承認缺電，但承認電網不穩定，這樣的護航方式並沒有比較好。3.站在人民的立場，夏天停電就是很熱、很不方便，也很不爽，不管原因是什麼，民怨一定增加，去解釋發生的原因是沒意義的，政府該保證的是供電穩定。