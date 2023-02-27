美國能源部做出最新結論，推斷新冠病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」。

美國媒體報導，新出現的情資導致美國能源部改變對新冠病毒起源的立場，機密報告中從原本的「不確定」，改為推斷病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」，不過官員也坦承，對這份報告的把握度偏低。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《紐約時報》（New York Times）等美媒26日引述消息人士指出，由於新情資出現，美國能源部已在針對新冠病毒起源的報告中改變結論，從原先的「不確定」，改為推斷病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）已在1月份將這份報告呈報給參、眾議院情報委員會議員。

不過部分熟悉內情的官員警告，這份情報相對薄弱，能源部對報告結論的信心程度也為「低度」（low confidence），代表把握度不高，這份報告在美國情報圈中也不被視為具有重大意義，主因在於各機構對於新冠病毒起源的看法仍充滿分歧，能源部也和其他機構分享報告，不過至今沒有任何一個機構改變原有立場。

官員並未透露美國能源部看到的新情報為何，不過報導指出，能源部獲取的資訊多半來自於旗下監管的國家實驗室，而非間諜網絡或通訊攔截等傳統情資。

針對報導，美國能源部發言人表示，能源部持續支持情報專業人員針對新冠病毒起源進行全面、謹慎、客觀的調查；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（26）日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示，美國情報圈尚未對病毒起源得出「決定性答案」，他說情報界有各種看法，有些得出一方結論，有些獲得另一種結論，有些認為掌握的資訊還不夠多。

除了能源部，美國聯邦調查局（FBI）也認定新冠病毒意外從武漢病毒研究所外洩，FBI對這份結論的信心程度為「中度」，不過另外4個情報機構及國家情報會議（National Intelligence Council）都認定，在低度信心程度下，病毒最有可能在自然傳播中誕生。

文章來源：U.S. Energy Department assesses with ‘low confidence’ COVID may have originated from Chinese lab leak
文章來源：Lab Leak Most Likely Caused Pandemic, Energy Dept. Says
英媒：世衛秘書長譚德塞相信 新冠病毒從實驗室外洩
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