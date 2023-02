美國能源部做出最新結論,推斷新冠病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」。

美國媒體報導,新出現的情資導致美國能源部改變對新冠病毒起源的立場,機密報告中從原本的「不確定」,改為推斷病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」,不過官員也坦承,對這份報告的把握度偏低。

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)、《紐約時報》(New York Times)等美媒26日引述消息人士指出,由於新情資出現,美國能源部已在針對新冠病毒起源的報告中改變結論,從原先的「不確定」,改為推斷病毒「最有可能意外從中國實驗室外洩」。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)已在1月份將這份報告呈報給參、眾議院情報委員會議員。

不過部分熟悉內情的官員警告,這份情報相對薄弱,能源部對報告結論的信心程度也為「低度」(low confidence),代表把握度不高,這份報告在美國情報圈中也不被視為具有重大意義,主因在於各機構對於新冠病毒起源的看法仍充滿分歧,能源部也和其他機構分享報告,不過至今沒有任何一個機構改變原有立場。

官員並未透露美國能源部看到的新情報為何,不過報導指出,能源部獲取的資訊多半來自於旗下監管的國家實驗室,而非間諜網絡或通訊攔截等傳統情資。

針對報導,美國能源部發言人表示,能源部持續支持情報專業人員針對新冠病毒起源進行全面、謹慎、客觀的調查;白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)昨(26)日接受美國有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)節目訪問時表示,美國情報圈尚未對病毒起源得出「決定性答案」,他說情報界有各種看法,有些得出一方結論,有些獲得另一種結論,有些認為掌握的資訊還不夠多。

除了能源部,美國聯邦調查局(FBI)也認定新冠病毒意外從武漢病毒研究所外洩,FBI對這份結論的信心程度為「中度」,不過另外4個情報機構及國家情報會議(National Intelligence Council)都認定,在低度信心程度下,病毒最有可能在自然傳播中誕生。