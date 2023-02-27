嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，自去年參選以來因她姣好的身材及外型備受外界關注，而時常在社群上分享日常的她，日前發出一張她出席春酒時的自拍照，但卻因她一襲火辣白色洋裝遭網友狠酸「想釣富二代」對此，田慎節也霸氣回應了。

田慎節日前在臉書上寫下「今天來吃春酒」並附上自拍照，當中可見她身穿白色洋裝，上身部分採中空透膚設計，而這也讓她超兇身材一覽無遺，照片曝光後，多數網友大讚「春酒這樣，太誠意了」、「全場閃光燈嬌點」、「銀河系最美議員」、「春酒這樣吃更美味」、「這件設計有點厲害」、「好敢穿～強！」、「議員溫柔的一面」。

不過，有網友卻直接開酸「您的裝扮很明顯，又是想釣富二代還是要釣豬八戒，不然為什麼沒穿胸罩」而田慎節也回嗆「我穿這樣是因為我喜歡這件洋裝，不要把你心中印象投射在我身上，希望你智商能夠在線」。

然而，但沒想到對方竟繼續留言「逗您玩不行嗎？難道您經不起別人都（逗）您嗎？如果是這樣，那麼我交的朋友也太膚淺了！不好意思，打擾您了。真無趣」一番話讓田慎節痛批該名網友「我跟你本來就不是朋友，憑什麼我要容忍你這樣冒犯我？好好笑，冒犯人完被指責就說我逗你玩不行嗎？講的好像是我開不起玩笑，同時還要指責我無趣和膚淺」。