一名男網友表示，用外送平台點餐，餐還沒送到就接到外送員電話，對方說因為不慎跌倒，造成飲料灑出來，但他並不在意，豈料下樓拿餐發現飲料上多了一個50元硬幣元，讓他不捨地說「真的不用這樣委屈自己」，貼文吸引網友討論。

原PO近日於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，接到外送員的電話說，拿餐點時跌倒飲料不慎灑出，他向對方說沒關係，沒想到到門口取餐，發現飲料上放了一個50元硬幣，他認為外送員接單不易，「辛苦外送員了，一個單的錢這樣就沒了，真的不用這樣委屈自己」。

原PO表示，他給該外送員評價後，也沒看到App跳出給小費的頁面，直呼「我想給小費還給他也沒辦法，我用的美食外送平台是熊貓。」

貼文曝光，網友大讚外送員，「外送員大部份是善良的，50元表示這個人是負責任的人」、「錢是真的不好賺，但他這樣做以示負責，讚！真的不錯的外送員」、「我比較擔心外送員跌倒時有沒有受傷」、「一些司機很重視被客人給負評，像我就會很在意，所以會努力的把服務做好」、「好心的外送員，精神可嘉」、「敬業與負責精神令人佩服」。

另也有不少資深的外送員分享經驗，「感覺是菜鳥，我菜鳥的時候打翻客人餐點也是自己付錢或再買一次，後來才知道可以請客人回報餐損，不過這種態度還是要給他一個讚」、「我剛做外送的時候也是跟他一樣單純」、「第一年剛做的時候，只要有漏，我也都是自掏腰包賠客人」。