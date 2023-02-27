大陸富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）宣布離婚後，感情生活各自精彩。不過，許多人還是對他們過往感情樂此不疲，有網友指出大S對兩任的老公態度相差甚遠，光是接吻這件事，就能看出端倪，引起一波熱烈的討論。

近日，在微博上流傳大S與現任丈夫具俊曄以及與前任丈夫汪小菲的影片，光是親嘴接吻這件事，大S對兩任丈夫就有差別待遇，「兩任老公的態度天壤之別。」其中，2018年，汪小菲與大S一起參與明星夫妻實境秀《幸福三重奏》，當時兩人在實境秀所安排在家裡，汪小菲情不自禁想要親一下，大S卻扭頭，直問他：「你有擦嘴嗎？」以及在2019年王力宏在台北小巨蛋舉辦演唱會，大S攜手汪小菲前往支持，全場起鬨要夫妻倆親親，大S一時猶豫，是汪小菲伸手主動勾住大Ｓ的脖子，來了一個甜甜的吻。

汪小菲與大S曾上明星實境秀，向觀眾展示夫妻相處之道。(圖/騰訊視頻)

相較於對於汪小菲的「被動」，大S對具俊曄卻很「主動」。去年大S和具俊曄拍攝《VOGUE》國際中文版時，會主動咬耳朵，也會主動靠上去親對方的脖子。同時，具俊曄接受訪問時，被問到出門前會不會和老婆大S親親？具俊曄笑說：「當然有啊～現在很幸福。」

影片一出，立刻引起網友們熱烈的討論：「其實汪小菲是心底善良的暖男，只不過需要一個溫柔妻子。」、「汪小菲還沒離婚前就帶女性過夜，大S到底忍了多久，不想給他親也是很正常的。」、「2個男的也無法做比較，因為他們相識的時間點也不一樣，畢竟會一起走到結婚這一步，你說『不愛』是不可能的，不要去隨便揣測別人對另一半的感情。」