就算「字母哥」阿提托康波因為膝傷缺陣，也無法阻止公鹿繼續連勝！哈勒戴27日貢獻全場最高33分，布魯克羅培茲更在最後24.8秒貢獻致勝兩分，公鹿驚險以104比101氣走太陽，勇奪本季聯盟最長14連勝，更以0.5場勝差緊咬東區龍頭塞爾提克不放。

這是2021年總冠軍賽戲碼的重演，就算阿提托康波與剛加盟太陽的杜蘭特都沒打，整場比賽仍然互換14次領先，且在最後關頭相當緊張刺激，羅培茲說：「兩隊都有歷史，那些賽事都很有趣，今晚裁判尺度有點寬鬆，你能感受到肢體對抗，這種氣氛很棒。」

戴文布克最後33秒的中距離跳投，幫助太陽把比數追成100比100平手，可是接下來布魯克羅培茲在亂軍當中接到隊友傳球，順利完成切入上籃取分，帶領公鹿打破平手僵局，英格利斯與哈勒戴接著4罰2中，提前確保公鹿的連勝繼續到手。

投進致勝兩分球的布魯克羅培茲最後拿下22分、13籃板與4火鍋，米德頓11分、10籃板及6助攻，取代阿提托康波先發位置的波提斯10分、6籃板；戴文布克攻下太陽最高24分，艾頓22分、11籃板，保羅18分、7助攻，接著就等杜蘭特3月2日首次披上太陽球衣出戰黃蜂了。