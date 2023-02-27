台灣爆發缺蛋危機，引發民怨，農委會主委陳吉仲23日則表示，擬先從澳洲等地專案進口500萬顆雞蛋，並向加工業者調度雞蛋、冷鏈庫存調節機制，盼3月初可穩定供蛋。未料，農委會昨(26)日送到立法院的專案報告中，「澳洲」卻消失了，並未點名要向哪一個國家進口，引發網友熱議。

陳吉仲23日表示，短期內透過進口500萬顆雞蛋及調度雞蛋滿足國人所需，但若要待國內蛋農穩定供應則要再等等。中長期則會全力協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場增養及復養，並推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍，維護人禽安全，降低農民損失。陳吉仲當時曾說專案短期的進口，主要進來的國家就是澳洲。

據《TVBS》報導，農委會昨(26)日送到立法院的專案報告，僅提及3月底前要專案進口500萬顆蛋，對於雞蛋要從哪裡調來卻隻字未提。對此，農委會畜牧處副處長江文全回應稱目前仍以澳洲為主，其他國家的可能性也都有在接洽，「會依據產地來的報價，跟運輸來的價格會另外再精算」。

對此，網友則紛紛批「詐騙集團成員說的話能信嗎」、「被抓包就玩文字遊戲」、「應該就是找『隔壁』買蛋，才能符合蛋價成本及市價供給」、「哪裡買都開不了口，會是跟大陸買嗎？」、「一堆人說全世界都缺蛋，如果真是如此，我們又能從哪裡進口蛋？這豈不是打臉全世界都缺蛋的論點」、「最後澳洲變廣州就好笑了」。