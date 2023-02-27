新北市一名女子查看劉姓丈夫車上的行車紀錄器，意外發現丈夫開車搭載另名李姓女子，甚至只要停等紅燈，2人就會不斷接吻，讓她深感配偶權遭侵害，憤而控告李女求償撫慰金。新北地院審結，判李女須賠償50萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，與劉姓男子於2012年間結婚，育有1名子女，李姓女子則為丈夫公司的員工，直到他先前查看丈夫車上的行車紀錄器，意外發現丈夫2020年9月間開車搭載李女，每當行經中紅燈暫停行駛，2人就不斷接吻，將車停在停車場後，還在車中發生性行為，認為李女的行為讓他的內心承受巨大煎熬，侵害配偶權甚鉅，依法向李女求償120萬元。

對此，李女稱，她自2020年7月間擔任劉男公司員工，當時劉男相當欣賞她，基於職務之便開始追求她，2人才開始交往，期間雖然有親吻、擁抱與鹹濕對話調情，但並沒有發展到發生性行為的程度，直到2021年初劉男才告知已婚，2人隨即分手。

新北地院審理時，法官勘驗證據，發現李女與劉男交往時，曾在公司群組中傳訊息稱，「XX（即劉男）老婆小孩的照片」，可知李女知情劉男有配偶，故不採信李女說詞，再加上劉男車子的行車紀錄器確實錄下2人發生性行為的呻吟聲，酌情後判李女須賠償50萬元為適當。可上訴。