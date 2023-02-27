為協助大專校院學生職涯發展，教育部青年署實施「大專校院推動職涯發展補助計畫」，每年補助全國近半數學校結合內外部資源推動，其中長庚科大搭上綠色時代列車，積極培育健康產業創新創業人才。

長庚科大透由「永續健康產業之創新創業職能輔導計畫」針對個人創業職能，思考健康產業經營管理人才所應具備的創業家知識、技能、態度，並以健康產業人才培育為核心，結合創業實務培育領導人才，已連續7年獲得計畫經費挹注，從吃得更好的單一化課程引導，至今已全面性、系統性發展為創業學程。

長庚科大營養保健系辦理「綠色健康企業創業圓夢專案」，以綠色健康企業微創餐車為平臺，打造微創餐車營運情境，實驗模擬餐車經營管理模式，幫助學生累積實務經驗。

就讀保健營養系三年級的駱建綸表示，「參與專案讓我學到許多課本以外的創業知識與經驗，藉由增進消費者接觸產品的經驗，慢慢熟悉微創營運的事物，有團隊的陪伴，能夠有信心與消費者交流互動，這是我感到最開心也覺得最有成就感的部分。」

長庚科大也辦理健康產業企業參訪與實習，與純植物餐飲企業、有機農場合作，以多元培訓與職場實務工作體驗方式，增加學生與企業間的互動機會，促使學生對於產業趨勢現況、就業市場有進一步的瞭解。

保健營養系二年級王楷瑩說到，不僅僅只是吃得健康，創新食材的發想及職場環境體驗也融入計畫中，從企業實習中他們習得了各式各樣的經驗，從經驗中產生了方向，她希望未來成為優秀的營養創業家。

對營養系畢業生而言，畢業後考取營養師為第一要務，且須至醫院執業3年後才能成為合格營養師，創業發展並非一觸可即，學習中接觸創業教育的學生也將會提升軟實力，增加學生就業機會與創業職能。