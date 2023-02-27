職棒啦啦隊女神林襄甜美的外型與火辣的身材，讓她一加入啦啦隊便引發關注，日前更被日本封為「異次元等級」，在台灣及日本迅速走紅，不過她卻被爆出在網路平台販售標榜瘦身的食品，而這部分可能已經觸法。

根據《鏡週刊》報導，林襄在蝦皮平台上除了出售她的二手衣之外，還販賣部分食品類商品，其中一款名為「爆纖錠」的產品，商品說明中提到可以瘦身並標明食用方式，但仔細一看卻未見健康食品標章。

報導中指出，台北市衛生局食藥科科長在檢視過林襄商場中該產品後表示，林襄所販售的僅一般食品不可宣稱任何療效，因此這部分恐怕已經觸犯食安法第28條「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」可裁罰4萬元到400萬元，之後若經查證林襄為初犯，將可能罰款4萬元，對此，林襄經紀人也回應「對於法規常識不足，以後會更加注意」。

事實上，林襄在爆紅之後爭議不斷，先是被流出過去疑似為整型前的照片，接著更被拍到街頭吸食電子菸，遭網友砲轟言行不一，引發外界熱議，對此林襄與經紀人都曾出面道歉回應，目前林襄也積極在演藝圈中發展，先前除擔任運動實境節目《全明星運動會》黃隊經理，更在吳姍儒請產假期間代班節目《小明星大跟班》與吳宗憲搭檔主持。

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