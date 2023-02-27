今天是228連假第3天，根據國道即時路況顯示，上午9時左右，國道全線大致正常，高公局預估上午國5車流量較多，下午起西部國道將出現北返車潮。

今天是228連續假期第3天，根據國道即時路況顯示，上午9時左右，國道全線大致正常，僅國3中投-霧峰時速不到40公里。

高公局表示，預估今天凌晨0時到上午5時交通量為5.4百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）1.5倍，預估今天交通量為118百萬車公里。

高公局指出，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林，西部國道在下午起會出現北返車潮，建議西部國道南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局表示，今天相關疏導措施，包括中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張雅淨）1120227