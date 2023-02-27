南台灣遭逢30年最大乾旱，已經564天沒大雨，全台最大的曾文水庫蓄水量剩12018萬立方公尺，蓄水率僅23.17％，水情拉警報，究竟南部何時會下雨，氣象專家賈新興指出，3月23、24日起環境有些變化，中南部降雨機率增加。

南部缺水嚴重，根據水利署今天最新統計，南部供水樞紐曾文水庫蓄水率剩23.17％，有效蓄水量12018萬立方公尺、烏山頭水庫39.89%，有效蓄水量3079萬立方公尺。目前台南市水情亮黃燈，實施減壓供水，嘉義縣市、高雄市則亮提醒的綠燈。南水局表示，台南水情全台最糟，南化水庫有效蓄水量4429.07萬立方公尺，蓄水率49.57%，但一天用水量就要42.3萬立方公尺，約0.94%，水資源調度主要以曾文與烏山頭水庫為主，以節省南化水庫用水。

台南水情最吃緊。(翻攝自水利署網站)

對此，行政院副院長鄭文燦表示，將在3月1日成立旱災中央災害應變中心，進行抗旱計劃，針對嘉南灌區，第一期水稻部分已經休耕停灌，補償金每公頃9萬6000元。

南部究竟何時會下雨，賈新興在臉書指出，今天到3月7日連續9天中南部都還是少雨，歐洲展期預報資料顯示，要等到3月下旬，也就是3月23、 24日後環境有些變化，中南部「少雨」機率才降低，有降雨機會,但這是比較久的資料，還要繼續觀察。