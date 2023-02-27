228連假期間，許多人都會連袂出遊，但出外時的交通安全，更為重要。新北市貢寮區27日凌晨發生一起租賃小客車自撞路燈桿的事故，車上滿載著5名18、19歲的青少年，警消獲報後，立刻趕到現場處理，除後座一名乘客頭部有長達8公分的撕裂傷外，其餘4人都意識清醒、受到輕傷，全數送醫治療。事發的詳細原因，還有待警方的進一步釐清。

新北市貢寮區基福公路上，27日凌晨發生一起青少年租車出遊自撞意外，全車5人都受到輕重不一的傷勢。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市貢寮區基福公路上，27日凌晨發生一起青少年租車出遊自撞意外，全車5人都受到輕重不一的傷勢。（翻攝照片／張志康新北傳真）

據了解，事發地點在台2丙線29公里處，也就是基福公路福隆往貢寮的方向，現場是一處左彎。19歲的李姓男子凌晨4時31分左右，駕著租來的白色自小客車，載著4名同樣是18、19歲的友人，行經事發地點時，不明原因一頭撞上了路邊的路燈桿，撞擊力道之大，讓車頭全毁，全車的氣囊也爆出。

新北市貢寮區基福公路上，27日凌晨發生一起青少年租車出遊自撞意外，全車5人都受到輕重不一的傷勢。（翻攝照片／張志康新北傳真）

警消獲報後，立即趕往現場，發現除後座的乘客頭部有長達8公分的撕裂傷，意識不明，屬於重傷外，其餘4人都意識清楚，受到輕微撕裂傷或是骨折等輕傷。消防單位緊急將車上5人送往醫院急救。

新北市貢寮區基福公路上，27日凌晨發生一起青少年租車出遊自撞意外，全車5人都受到輕重不一的傷勢。（翻攝照片／張志康新北傳真）

警方透露，駕駛李男酒測值為0，由於事發現場在基福公路的路邊，並沒有阻礙交通。至於詳細的事故發生原因，還有待警方進一步的調查釐清。