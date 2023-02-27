教育部國教署辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校將課程教學結合部落傳統文化，提供師生民族教育學習空間，更將部落傳統風貌帶進校園環境，增強學生學習動機並加深自我文化認同。111年度共計補助10所學校，經費1943萬餘元。

以宜蘭縣武塔國小為例，該校位於南澳鄉武塔部落，致力發展以泰雅族文化為主的民族實驗教育，並於2018年成為宜蘭縣第一所原住民族實驗小學。校內許多課程皆引入部落的社區資源進行教學，包括：耆老教導學生製作小米醃肉、小米酒、香蕉飯和麻糬等泰雅傳統美食。

武塔國小校長白淑淓表示，文化的保存刻不容緩，希望可以從校園出發，結合並善用原鄉的人才資源，共同深耕並活化泰雅傳統文化，讓學生對傳統部落文化有更深一層的體會，點燃原民文化傳承的火炬。

武塔國小於111年度提出計畫申請獲國教署補助經費，利用部落在地資源及透過部落耆老指導，於校園內建造「泰雅文化農作園區」，包括：部落傳統作物區、種樹區、雞寮、穀倉等，讓學生從種植的過程認識原住民傳統作物，並搭配小米酒、醃肉的課程，同步進行泰雅農耕文化教學以及飲食文化教學。

園區的營造讓學生具體了解與認識原住民族文化知識、祖先們的智慧及技能，實際親眼所見並手作體驗，加深學生的學習印象，也讓泰雅文化內涵滲透到學生的日常學習，提升學生的學習興趣與族群文化自我認同。

教育部國教署表示，學校從課程進行發想，規劃對應的學習空間，並結合部落耆老、工班的智慧與量能，讓社區資源與學校共同合作，將有助於課程的推動，深化學生對於民族文化認知。未來將持續推動計畫，期待更多部落學校及一般學校將原民知識納入課程，並將原民元素融入校園環境，發揚原民文化。