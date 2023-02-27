香港28歲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害碎屍烹煮，心狠手辣的前夫一家人全被捕，該以駭人聽聞的社會案件，不但震驚兩岸三地社會，也因蔡天鳳演藝圈的人脈，讓許多認識她的演藝圈朋友都不敢置信。今年二月在一場香港賽馬活動時，曾與蔡天鳳同台的香港演藝圈資深大姊大汪明荃於昨(26)日上節目時表示，聽聞後真的很痛心。

汪明荃入行多年，是香港電視圈中的大姊大，多年來累積許多作品，演藝事業跨足電視、電影和舞台劇，為人友善又樂於助人，也常提攜後輩，在香港演藝圈地位舉足輕重，受許多後輩敬重。

而與蔡天鳳才在2月19日一場賽馬活動中同台，豈料幾日後就爆出命案，且被害人還疑遭前夫一家人毀屍烹煮，昨（26）日才找到放在「湯鍋中的頭顱」，且軀幹和雙手仍在尋找中。汪明荃出席一場活動時被記者問到此事，有感而發的表示：「香港這麼好的社會怎麼會發生這種事情！」雖然她平常與蔡天鳳並不熟悉，當天在賽馬活動因為太忙也沒有多聊，但聽聞此事仍深感痛心，呼籲要嚴懲兇手。

名媛蔡天鳳命案，令演藝圈大姊大相當悲痛。(影片來源/MoreForms Media魔方全媒 Youtube)

今年73歲的資深影星汪明荃，出道以來演出過許多經典戲劇作品，甚至開過演唱會，是香港演藝圈的大姐大，地位無人能取代。汪明荃於1967年出道，她曾任港區人大代表。現時她是全國政協委員，香港電視專業人員協會榮譽主席，現任八和會館會長。