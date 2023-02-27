總統府資政辜寬敏今早辭世 享耆壽97歲 @ChinaTimes ​

總統府資政辜寬敏於今（27）日上午8點55分辭世，享耆壽97歲。1926年出生的辜寬敏是台灣望族「鹿港辜家」成員，已逝的前海基會董事長、總統府資政辜振甫是他同父異母的哥哥，但和終身國民黨籍的兄長不同，辜寬敏台獨立場鮮明，不僅參選過民進黨主席，還曾任台獨聯盟日本本部委員長。

辜寬敏晚年成立了「台灣制憲基金會」，該基金會稍早於臉書指出，他在人生最後，念茲在茲的仍是致力推動一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法，希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。

另外，辜寬敏也期許台灣年輕世代，能勇敢站出來承接歷史任務，不僅為了這一代，更為了後代子子孫孫，讓我們國家最終能以「台灣」之名，驕傲地昂首闊步於世界舞台。

台灣制憲基金會還提到，辜寬敏一生的座右銘是「為、不為、無不為」，他對於「無不為」的解釋是，「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做。」而這六個字可說是涵括他近一世紀的人生。