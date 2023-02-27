LeBron appears to limp post game following foot injury



(via @townbrad)pic.twitter.com/2kXbRfvSSL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2023

「小皇帝」詹姆斯雖在27日湖人以111比108逆轉擊敗獨行俠的比賽，先發出賽37分鐘，拿下26分、8籃板與3助攻，卻在第3節不小心扭傷右腳踝，他仍堅持打完比賽不肯退場，更在末節包辦11分，但他離開球場時明顯一拐一拐，本季剩餘例行賽全勤承諾恐將落空！

當比賽打到第3節還剩3分15秒，湖人還以71比75落後，詹姆斯切入上籃落地不小心扭到腳踝，更在倒地時不斷呼喊，「我聽到啪的一聲！」當場讓所有隊友嚇壞，沒想到他沒多久繼續站起來，且咬牙打完剩餘比賽，他在走出球場明顯一拐一拐的。

「我的腳踝感覺好多了，但我絕對不會進休息室宣布這場比賽不打了，我明白這場比賽的重要性與當時我們擁有的氣勢，」詹姆斯賽後表示，「我們會在未來一兩天持續監控這個傷勢，看看我的腳踝感覺如何，然後再做決定，我們正處一個很好狀態，當然想繼續下去。」

詹姆斯先前放出豪語，打算明星賽過後的剩餘23場比賽全都出賽，沒想到才打第2場就扭傷腳踝，儘管他口頭上表示狀態並未那麼糟糕，但接下來湖人3月1日將到客場迎戰西區第2灰熊，詹姆斯似乎沒有跟灰熊硬拚的必要，是否考慮休兵一場有待觀察。