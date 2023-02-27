香港名媛蔡天鳳日前疑似遭前夫一家殺害，起因竟是不滿蔡天鳳欲販售前公公掛名豪宅，之後為讓前夫兒女繼承財產而痛下殺手，而昨（26）晚警方已尋獲蔡天鳳的頭顱，並逮捕到前公公的情婦到案，在查出她的身分後發現他們疑似早已計畫殺人，竟連逃亡窩藏的地方都已準備好。

根據香港媒體報導，警方在昨（26）日下午於尖沙咀區以協助罪犯的罪名，拘捕一名47歲伍姓大陸籍女子，警方表示，該名女子為蔡天鳳前公公的情婦「容容」，目前47歲的她在按摩店工作，香港人俗稱為「骨妹」，而她與前公公是在工作場合認識後交往。

據悉，蔡天鳳遭分屍的地點就是前公公與情婦共同承租，不過後來又在九龍租另一間房子，且租金高達四萬元港幣，相當於台幣18萬，讓警方懷疑，在按摩店工作女子的收入怎麼可能負擔如此高額租金，接著，警方表示，蔡天鳳前夫或許早已知道前公公外遇一事，因情婦落網後承認，九龍的房子就是要給鄺姓前夫男躲藏用。

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事實上，《廣州日報》報導指出，住在案發現場後方的鄰居稱，案發當晚其實「基本毫無動靜，我們毫無察覺」更有鄰居表示，前公公的行為可疑，對方進出屋內都沒有聲音且無搬運任何東西「且每次進去都是馬上關門關窗，總之行為很反常」。