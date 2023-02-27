中華職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員林襄，時常於各大綜藝節目中亮相，天使臉蛋、魔鬼身材被粉絲譽為啦啦隊「戀愛系女神」，IG追蹤人數更飆破百萬，同時累積了大票外國粉絲，昨（26）日最新的「蕾絲和服」再度掀起暴動。

林襄日前帶著師妹飛往日本輕井澤遊玩，途中分享了許多美照給粉絲欣賞，昨日晚間再度更新，貼文中提到，距離上次去淺草玩已過了5年，此次在雷門寺也求到一個不錯的籤：「似玉藏深石，休將故眼看；一朝良匠別，方見寶光寒。」雖然最後向網友求救籤詩的涵義，但看到籤上的「吉」，她也覺得很開心。

此外，林襄的穿著更吸引粉絲目光，只見她穿著近年流行的「蕾絲洋風和服」，在雷門寺的各個角落拍照，特殊材質搭配粉色造型，大大提升了女神氣質，陽光下的甜美笑容，更讓大批網友直呼戀愛了。

一系列美照曝光後，不僅引起粉絲熱議，「林襄跟和服太配了」、「林襄穿和服好美」、「太太太可愛怎麼辦」，也有不少日本粉絲湧入留言區給愛心，「和服小襄卡哇伊」、「請再來日本玩」、「離我家超近，殘念啊」、「我也想在淺草寺巧遇你」展現林襄不分國內外的高人氣。