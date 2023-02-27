交通部高公局為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計3月1日晚間 21時30分至翌日5時30分暫時封閉台74線14K＋500至17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道，同步封閉東行北屯一入口匝道及西向潭子入口匝道進行交通管制，以利進行台74線高架橋拓寬段橋面版銜接混凝土澆置作業施工。

台中市政府警察局第五分局指出，因應台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，以及東向北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道封閉，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，也會適時增派警力維護交通秩序及行車安全，呼籲用路人體諒、配合並小心慢行。

中市警五分局建議，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路）。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

中市警五分局建議，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子及崇德交流道匯出提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

中市警五分局分局長陳松寅籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。