快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 10:022023/02/27 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天上午9時許，國道1號中山高北向8.1km發生3車追撞事故，由於是連假期間，這起事故也造成該路段車潮塞爆，車速只有20幾，目前回堵2公里，警方已獲報到場處理。 （簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午9時許，國道1號中山高北向8.1km五堵路段發生3車追撞事故，由於是連假期間，這起事故也造成該路段車潮塞爆，車速只有20幾，目前回堵2公里，警方已獲報到場處理。 快訊》國1員林段5車追撞 回堵1公里塞爆 出遊注意！國三南下中寮隧道3車追撞 回堵5公里 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 #中山高 #3車追撞 #車速 #回堵 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快訊》國道3號自小客衝邊坡 車潮紫爆回堵4公里 15:342023/02/24 社會 上班族改道！國1台南系統「1大車、1小車追撞」回堵3公里 08:412023/02/21 社會 馬路如虎口係金A！台南路口交通事故去年達2.8萬件 15:092023/02/22 社會 228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下 10:232023/02/25 生活 228連假第2天 仁武左營端等路段恐雍塞 13:072023/02/26 生活 濱海公路貨櫃車「重心不穩」翻覆占2車道 嚴重回堵近3hrs 15:272023/02/22 社會 一車青少年租iRent出遊 自撞燈桿車頭全毀1重傷4輕傷 09:342023/02/27 社會 國道塞5小時崩潰！民眾下車刷牙、做體操 奇葩影片曝光 09:122023/02/26 生活 內蒙露天煤礦坍塌2死6傷53人失聯事故 習近平指示：千方百計搜救 21:352023/02/22 兩岸 台南路口事故1年2.8萬件 規畫科技執法 04:102023/02/23 地方新聞 今年第二起 男騎士違規右轉 擦撞輕軌 04:102023/02/22 地方新聞 台東科技執法半年取締1萬5926件 民眾怨搶錢 04:102023/02/23 地方新聞 崩潰了！國1新營段3車追撞2傷 全線封閉成超大停車場 09:032023/02/25 社會 華南產險：加保汽車任意險更周全 04:102023/02/23 產業特刊 拍玩命關頭？休旅車國道「側翻45度」剩2輪行駛 女嚇壞尖叫 19:332023/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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