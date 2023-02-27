台中市中區成功路老街26日晚間發生大火，依次延燒12戶，因有些店家都是販賣生活、皮件批發零售用品，且大多都是木造老宅，火勢猛烈快速延燒，損失慘重，火勢27日凌晨1時26分撲滅，波及12戶店面、民宅，搶救人員在1戶民宅5樓引導2名長者脫困，所幸無大礙，燃燒面積逾千坪，起火原因由火調人員調查釐清中。

台中市中區成功路老街26日晚間發生大火，延燒12戶。（摘自中部記者爆料網）

台中市消防局長孫福佑指出，26日晚間9點多先從成功路40號租車行，發生火勢，內部有很多易燃物加上一旁的房子都是鐵皮加蓋，因為不斷延燒，當場造成後側水線難以到達，經消防同仁搶救火勢又往左側延燒5戶，總共延燒12戶。

台中市消防局長孫福佑說，火勢這麼猛烈，是因為房屋內部有堆放大量雜物、可燃物等才造成悶燒。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

消防局長孫福佑表示，當天派遣警消104人、義消50人，並從租車行的隔壁棟樓層，搶救2位長者，所幸無大礙沒送醫。救災過程沒有外傳水源不足現象，這次火勢這麼猛烈，是因為房屋內部有堆放大量雜物、可燃物等才造成悶燒。

孫也說，消防局人員於26日晚間9點多獲報趕抵現場，27日 1時26分撲滅，無人傷亡，現場延燒12戶，不少棟房屋頂樓都有加蓋鐵皮造成火勢延燒迅速。

搶救人員到達時立即部署水線搶救，起火戶40、42號租車行，為2樓木造鐵皮加蓋建築物，已全面燃燒，延燒至成功路34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56號，共計12戶，燃燒店舖及住宅相關物品，燃燒面積共約3850平方公尺、財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。