黑面琵鷺一度是全世界總量不到300隻的瀕危物種，攝影家王徵吉1992年因採訪而踏上拍攝黑面琵鷺之路，這段特別的過程，由同樣愛護鳥類的生態攝影家梁皆得，拍攝成紀錄片《守護黑面琵鷺》，3月下旬在台上映。

攝影家王徵吉1992年因採訪而踏上拍攝黑面琵鷺之路。（采昌國際多媒體提供）

王徵吉曾任報社攝影記者，1992年台灣發生「台南七股黑面琵鷺槍擊事件」，黑面琵鷺在台遭到不明人士射殺，他因採訪開啟和黑面琵鷺30年的緣分。然而，當他決心前往世界各地捕捉琵鷺家族的身影，卻在南非遇上嚴重意外，陪同他一起出國的太太也在該次意外離開，他表示：「我大概沉寂了一整年，連相機都不敢碰。」

拍攝計畫停擺一年後，王徵吉在各方親友的鼓勵下，重新拾起相機，像是為了實現跟太太的約定，繼續踏上這段未完成的旅程。

王徵吉的性格樂觀，有「黑琵（Happy）先生」之稱，他曾在拍攝過程中，不小心摔落泥地，45萬元的專業攝影器材因此泡湯，他幽默表示跌倒時第一個要救的不是自己，而是器材。此外，紀錄片拍攝過程中，他罹患癌症，但他沒特別對紀錄片團隊說明，而是將開刀治療行程推延，帶著團隊前往日本捕捉黑面琵鷺雪景，展現對黑面琵鷺的熱情。

2002年12月時，台南七股發生「黑面琵鷺集體肉毒桿菌中毒事件」，王徵吉也加入搶救行動。為了拍攝黑面琵鷺，他飛到世界各地，捕捉不同時期與季節的黑面琵鷺模樣，30年來，前後造訪大陸遼寧形人坨40次，才終於捕捉到黑面琵鷺下蛋的珍貴瞬間，他表示自己的任務尚未完成，「我想把黑面琵鷺從所有繁殖區一直到所有度冬區，完整記錄下來，作為黑琵的生態史，留給下一代，所以我很努力地活每一天。」紀錄片將於3月24日上映。