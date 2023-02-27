「火裡來、水裡去！打火兄弟心事誰人知？」海線日內吹起強勁東北季風，各地公墓火警此仆彼起，讓消防弟兄疲於奔命！台中市海線連日發生多起公墓火警，讓清水消防隊員從白天打火到黑夜；警消呼籲民眾清明節前往慎終追遠、掃墓祭祖時，切莫放火燒雜草，以免造成燎原火警。

警消指出，屏東縣38歲蕭姓消防弟兄，26日執行恆春鎮公墓空地火警時，遭停放在斜坡的消防車輛下滑撞擊、壓傷，令人心痛！一起看似不起眼的公墓火警，消防員真正怕的是，當把所有救災能量都投注在山上時，萬一市區的工廠、住宅有狀況發生，可是會延誤救災時機。

清水區鰲海路第11公墓昨天發生雜草火警，台中市消防局派遣第四大隊、清泉、沙鹿、大雅、梧棲及清水分隊消防車15輛、消防人員40人到場搶救，現場第四大隊大隊長蔡孟栩指揮調度，昨晚6時33分火勢撲滅，燃燒面積約3公頃，仍持續殘火處理到深夜。

清水消防分隊昨晚在臉書粉專提醒大家，清明掃墓不要燒雜草餘燼要熄滅，警消特三聲五令的提醒大家，清明掃墓：「不要燒雜草、餘燼要熄滅。」消防隊員也感嘆：天這麼黑，風這麼大，為什麼火還沒「花」？

消防弟兄強調，莫讓清明節成為消防員崩潰日，人離開時多看一眼，火記得滅掉喔。