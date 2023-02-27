大聯盟本季頒布牽制新規則之後，轉戰費城人的盜壘王崔伊騰納（Trea Turner）躍躍欲試，他在熱身賽首戰就盜二壘成功，雙城投手萊恩（Joe Ryan）連球都還沒投出去，騰納就已經拔腿狂奔。騰納非常讚賞這個新規則，投手每一球之間只能牽制兩次，不能像以前那樣無限牽制了。

去年球季啟用的PitchCom讓騰納吃足苦頭，PitchCom是投手與捕手之間的無線通話器，除了傳遞投球暗號，捕手也能藉此告知投手壘上跑者的情況。投手可選擇讓3位野手配戴PitchCom接收器，通常是分配給二壘手、游擊手、中外野手。

騰納說：「我去年在二壘被牽制的次數，大概超過我先前整個生涯了，原本我們這些二游內野手發出暗號也常常被投手漏掉，現在只要用PitchCom喊一聲就夠了。」

換言之，去年PitchCom造成的盜壘不便，今年就被牽制次數、增大的壘包給抵消了。喜歡盜壘的大谷翔平在2021年盜壘成功26次，但被抓到10次是美聯最多。去年大谷盜壘成功下降到11次，被抓9次。

騰納說：「我愛這個新規則，我非常期待，當然這也不至於讓盜壘變得超級簡單，因為這一向都是很困難的事。」騰納生涯有兩個球季超過40盜，兩度拿下國聯盜壘王，去年出賽160場只有27盜，不及他的生涯平均水準。騰納季外與費城人簽下豐厚的11年3億美元合約。