國防部21日預告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，法案新增，未來在因應戰爭由總統發布全國動員令後，對新聞從業人員實施必要管制。相關新聞昨（26）日轉發至社群平台PTT後，引發鄉民們的熱議，有人更驚呼，難道要回到戒嚴嗎？

國防部說明，在動員實施階段，草案第33條新增，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。

對此，PTT鄉民吐槽「哪有緊張？是民進黨選情緊張吧」、「塔綠班喜迎戒嚴」、「不會戰，民進黨2024被換掉的機率趨近100%」，並且質疑「藉機擴權，真假消息誰來定」「這算數位中介法的暖身嗎」、「動員戡亂法要恢復了嗎」。

針對此次修法有「侵犯新聞自由」的質疑，國防部昨強調，修法係應對敵人認知作戰威脅，絕非「如同戒嚴軍管」。