AI不只解決人類生活上的難題，醫學上更可助「少精症」（oligospermia）男性對症下藥，一圓求子夢。高雄40歲王姓男子婚後2年求子未果，33歲曾姓女子與先生婚後5年無法受孕，在阮綜合醫院生殖中心「AI自動精蟲分析儀」幫助下，採用試管嬰兒、顯微注射精蟲治療，成功受孕。

王男在高雄港區任職，結婚2年多來與太太的性生活正常，但一直等不到好消息。王太太先到阮綜合生殖中心檢查，結果正常。王男接著也到院檢查，生殖醫學中心主任李永全發現，王男因高溫環境工作導致精蟲稀少、精蟲活動力低下，透過藥物治療及飲食建議效果有限，接受試管嬰兒與顯微注射精蟲治療後，經過一年多的努力，王太太終於順利產子。

33歲的曾太太與大她7歲的丈夫結婚5年無法懷孕，婆婆因此經常對她鄙視、冷嘲熱諷。曾太太說服丈夫一起來看門診、做檢查，李永全發現，曾先生因為高血壓治療，導致陰莖勃起障礙、性慾低下之外，還有精蟲稀少的問題。經過幾個月治療後進行試管，曾太太一次就成功懷孕，順利產下可愛的女兒。

阮綜合醫院生殖醫學中心主任李永全表示，「AI自動精蟲分析儀」可助「少精症」（oligospermia）男性對症下藥，一圓求子夢。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

李永全指出，除了勃起障礙與射精異常，精蟲稀少也是男性不孕的原因之一，也會造成試管嬰兒「取精」的困難。有些精蟲稀少症患者，性功能表現正常，男性雄風絲毫不減。阮綜合醫院生殖中心對於精蟲的檢驗，除了精蟲分析之外，更有先進的「AI自動精蟲分析儀」，從檢驗報告判別、決定治療方式，有效幫助男性改善精蟲質量，一圓求子夢。

李永全表示，造成少精症原因常見有睾丸炎、前列腺炎、射精障礙、精索靜脈曲張等，某些抗生素、激素，放射線、輻射線、有毒氣體、空氣與水的污染、人工化學調劑等也會造成。若男性長期在高溫環境工作、長時間騎車，熱水桑拿浴，穿著緊身褲等，也會使睾丸溫度升高，不利精子生產和質量。

此外有吸煙、飲酒、吸毒、長時間使用電腦手機等習慣的男性也是高危險群，飲食上若嚴重缺乏鋅、維生素C、維生素E等也會造成。此外，男性若有糖尿病、高血壓、肥胖症等也是少精症高風險群。

李永全建議，除了注意上述提醒之外，男性也要留意生理特徵的改變，例如睾丸有疼痛、變硬、腫脹，須及時尋求專業醫師的診治。尤其小心腮腺炎、性病等危害男性生育力的傳染疾病。平時也須養成良好衛生習慣，性行為前後生殖器官的清潔不可忽略。日常更可以多吃海鮮、韭菜、蔥蒜、雞蛋、果仁等保健食物。