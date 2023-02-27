台積電去年底宣布在亞利桑那州鳳凰城加碼投資400億美元，不過《紐約時報》卻披露，有台積電員工因對台美企業管理文化不同感到憂心，直指美國員工可能不太願意「賣肝」工作，文章一出引發外界討論。韓籍網紅文睿發布影片分析指出，高階晶片只能在台灣製造，他強調台灣員工配合度高、以客為尊的理念，海外其實很難複製，並呼籲美國要保護好台灣。

韓籍網紅文睿曾任職三星、熟稔半導產業，他在《最好的晶片，只能長在台灣》影片中提到，最終高端晶片還要是在台灣製造，他分析台灣晶片業有完備的產業鏈，這是台灣人多年努力的成果，而美國可能難以複製台灣的成功經驗，雖然台積電積極配合在美設廠，但仍有許多挑戰需要克服。

文睿並以南韓記憶體大廠SK海力士為例，過去赴美設廠也遇到文化衝突，最後該公司選擇放棄，但這只是思維模式不一樣，並非美籍員工的問題，主因在於晶片業經常需要加班、輪班，文化衝突很難解決。

文睿說，台灣、韓國晶片產業發展很好，原因在於員工配合度高、學識也好，而台灣還有其他優勢，除了晶圓代工領域起步早，也不像韓國總想爭第一，台灣是以服務客戶為優先。

紐約時報則訪問11名台積電匿名在職員工，其中部分工程師說，亞利桑那州新廠會怎麼混合台美員工，令他們感到憂心，因為在台灣，工程師工時長、週末要輪班，他們笑稱自己為公司「賣肝」，而這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力；此外，美籍員工更會挑戰上級，質疑是否可能有更好的做法，有時甚至拒絕任務分派，與台灣職場文化大不相同。