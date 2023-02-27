總統府資政辜寬敏今早辭世 享耆壽97歲 @ChinaTimes ​

台灣制憲基金會今天表示，獨派大老丶該基金會董事長辜寬敏，已於2月27日上午8點55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。「他為了台灣，盡情盡興地走到了今天」。

基金會指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。

基金會表示，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。終其一生。基金會也釋出辜寬敏對社會告別影片，並指出，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。

辜寬敏1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起二二八示威遊行；1990年代力勸彭明敏教授以民進黨籍身份參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲；當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念。

2009年他成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會；2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

基金會指出，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」，更期許台灣年輕世代，勇敢站出來承接歷史任務。

辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，就是他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做。」

基金會表示，這六個字可說是涵括辜寬敏近一世紀的人生。為了大愛台灣，勇往直前，奉獻一生的「堅持」，更是辜寬敏的最佳寫照。有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。